Хорошая репутация ученого облегчает процесс публикации собственных статей

Международная группа, состоящая из шведских, немецких и испанских специалистов, провела исследование. В итоге выяснилось, что положительная репутация ученого облегчает процесс публикации собственной статьи.

Домбровский Сергей

В исследовании принимали участие четыре авторитетных издания. Эксперты анализировали данные за восемь лет в период с 2009 по 2016 годы. По словам специалистов, репутация напрямую зависит от количества и качества опубликованных ранее материалов. Рецензенты без проблем принимают новые работы ученого, зачастую даже не проверяют их, если в прошлом он уже печатал материал, и он пользовался успехом у читателей. Новому человеку в таких условиях получить популярность гораздо труднее, так как его статьи зачастую не печатаются в изданиях.По мнению исследователей, ситуация сложилась несправедливая, она похожа на дедовщину, которая встречается в армии. Отчасти проблема связана с отсутствием финансирования рецензентов. В результате ни у кого нет особого желания проверять новые работы. Если в прошлом ученый выпускал качественный материал, то с большой долей вероятности его статью опубликуют в очередной раз. Менее опытным коллегам придется потратить на порядок больше времени и сил для того, чтобы их работу напечатали.