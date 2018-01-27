Канадские биологи синтезировали вирус оспы

Канадские вирусологи смогли синтезировать специфический вирус оспы. По мнению исследователей из Альбертского университета, этот синтетический вирус может быть полезным в дальнейшем создании препарата против оспы.

Дарья Светозарова

Первые опыты провели еще летом 2017-го. Согласно заключению авторов, их проект является свидетельством того, как методы, базирующиеся на использовании синтетической ДНК, могут использоваться для улучшений в сфере охраны здоровья. Ученые подчеркивают, что синтезировали они лошадиную оспу – для человека она не опасна, но этот вирус состоит в тесных родственных связях с той самой черной оспой.На сегодняшний день лошадиная оспа – это крупнейший организм, собранный посредством химически синтезированной ДНК. Однако другие вирусологи настроены не так оптимистично. По их мнению, такие опыты могут спровоцировать появление самого опасного биологического оружия.