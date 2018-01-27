Механизацию крыла самолета МС-21 испытают в ЦАГИ

В Центральным аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. будет проведено испытание на консоли крыла самолета МС-21 на предмет усталости и живучести при разных углах отклонения предкрылков и закрылков. Работы проводятся по требованию ПАО «Корпорация «Иркут».

Цель исследования состоит в том, чтобы проверить работоспособность агрегатов системы управления с предкрылками и закрылками во время эксплуатации самолетов. Данные об испытании должны подтвердить, что все элементы конструкции безопасны для полёта.В дальнейшем консоль хотят установить на специальном стенде в лабораториях ресурсных испытаний комплекса прочности ЦАГИ. Агрегат хотят оснастить системами нагружения для приложения к предкрылкам и закрылкам периодических переменных нагрузок и оборудывать датчиками, которые будут контролировать данным процессом.