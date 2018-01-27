К Земле летит объект, способный создать землетрясение в Европе

Американское метеоритное общество (АМО) сообщило, что к Земле летит огненный шар, который, по предварительным данным, упадёт на поверхность планеты уже через пару дней.

Вещий Олег

По своим физическим свойствам объект напоминает метеор, но на расстоянии в 72000 километров сложно сравнить его с кометой. В любом случае, космический объект нацелено летит к Земле. Его заметили 26 января, а в АМО считают, что тело несёт угрозу населению Европы или же Азии. По предварительным подсчётам астрономов, он упадёт на Землю 29-30 января.Некоторые учёные склонны к мнению, что объектом является именно метеорит, который ранее якобы откололся от космического объекта, упавшего в штате Мичиган, который вызвал землетрясение магнитудой в 2 балла, но новый объект раза в 3-4 больше предыдущего метеорита, упавшего на Землю. Астрономы намерены опубликовать новый отчёт о траектории движения объекта уже утром 28 января.