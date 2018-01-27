Учёные определили состав воспоминаний

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Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…
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Специалисты продолжают предполагать.
Учёные из Университета Кембриджа заявили, что развитие болезни Альцгеймера вызвано накапливанием тау-белка. Именно из-за этого вещества нарушается связь между
Как сообщает British Journal of Dermatology, учёные одного из университетов США провели работу по изучению статистики поисковой системы Google, чтобы
Ученые из Техаса обнаружили в мозгу особый механизм, который способствует «ускоренной прокрутке» воспоминаний. Благодаря ему, воспоминания и планы в памяти