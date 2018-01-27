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| | Учёные определили состав воспоминаний

Учёные определили состав воспоминаний

Вчера, 16:58
Учёные из Университета Колорадо в Боулдере открыли состав воспоминаний. Они создаются благодаря особому белку АКТ, который даёт возможность мозгу адаптироваться под новые ощущений, как сообщает VistaNews.

Учёные определили состав воспоминаний

 

Как это вещество работает, ранее было не понятно, а в настоящее время специалисты заговорили о сразу трёх его разновидностях. Расположены эти часто белка в разных местах, потому оказывают влияние на разные функции. По мнению экспертов, благодаря этому исследованию можно будет осуществлять более целенаправленное лечение определённых заболеваний, вроде глиобластомы и шизофрении.

Учёные определили состав воспоминаний

 

После экспериментов на мышах специалисты определили характеристики всех видов белка АКТ. Например, AKT2 есть только в астроцитах, звездообразных клетках в спинном и головном мозгу. Именно они подвергаются сильному воздействию при раковых опухолях, а также ударах по черепу. По словам экспертов, если сделать искусственный аналог АКТ2, то удастся нивелировать последствия части заболеваний.

Ирина Летинская
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