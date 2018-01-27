Учёные определили состав воспоминаний

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере открыли состав воспоминаний. Они создаются благодаря особому белку АКТ, который даёт возможность мозгу адаптироваться под новые ощущений, как сообщает VistaNews.

Как это вещество работает, ранее было не понятно, а в настоящее время специалисты заговорили о сразу трёх его разновидностях. Расположены эти часто белка в разных местах, потому оказывают влияние на разные функции. По мнению экспертов, благодаря этому исследованию можно будет осуществлять более целенаправленное лечение определённых заболеваний, вроде глиобластомы и шизофрении.

После экспериментов на мышах специалисты определили характеристики всех видов белка АКТ. Например, AKT2 есть только в астроцитах, звездообразных клетках в спинном и головном мозгу. Именно они подвергаются сильному воздействию при раковых опухолях, а также ударах по черепу. По словам экспертов, если сделать искусственный аналог АКТ2, то удастся нивелировать последствия части заболеваний.

Ирина Летинская