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| | Ученые создали миниробота для доставки лекарств к органам

Ученые создали миниробота для доставки лекарств к органам

Сегодня, 07:40
В Германии ученые создали миниатюрного робота размером четыре миллиметра, которого собираются использовать в качестве транспортного средства. Устройство доставит лекарственные препараты в те участки тела или внутренних органов человека, где они необходимы.

Ученые создали миниробота для доставки лекарств к органам

 

Информацию о достижениях специалистов распространяют немецкие СМИ. Миниатюрные роботы способны плавать, ползать, прыгать, носить груз. С помощью этих устройств медики планируют в будущем отказаться от введения в организм пациентов различных трубок. Роботы станут внедряться во внутренние органы через небольшие отверстия в коже. По словам ученых, данная разработка существенно облегчит жизнь пациентам клиник, поскольку миниатюрные устройства они даже не почувствуют в собственном организме, чего нельзя сказать о трубках, распространенных в больницах в настоящее время.

Созданный робот способен брать таблетки, перемещать их в необходимое место и оставлять там, дабы лекарства предотвращали развитие недуга. Когда ученые делали данные устройства, они обращали внимание на движения гусениц, личинок жуков и медуз. Это помогло экспертам в их деятельности.
Домбровский Сергей
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