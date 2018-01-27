Швейцарские ученые создали экзоскелет руки, управляемый мыслью

В Швейцарии группа технических специалистов разработала специальный механизм, представляющий собой экзоскелет, выполненный в виде руки, который приводится в действие не механическими движениями, а с помощью мысли.

Александр Вест

Учёные, представляющие Федеральную политехническую школу, расположенную в Швейцарской Лозанне, представили широкой общественности прототип экзоскелета, который приводится в действие с помощью мысли, без вживления в кожу оператора электродов. Зачастую электроды отслеживают движения конечностей человека, на которых установлены части экзоскелета, повторяющие движения «хозяина». Однако швейцарские специалисты пошли другим путём, установив электроды в шлем, выполненный из резины, с помощью которого отдаются команды механизму.По словам учёных, данное приспособление станет незаменимым помощником пациентов, которые перенесли травму позвоночника, или инсульт, в результате чего их свобода действий была в значительной степени ограничена.