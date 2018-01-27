Врачи заглянут «под кожу» пациентов с технологией ProjectDr

Группа учёных из Канады продемонстрировала результаты своей работы по созданию технологии, которая позволит медицинским специалистам заглянуть прямо под кожу пациентов, не прибегая к услугам хирургов. Изобретение канадцев назвали ProjectDR.

На популярном видеохостинге YouTube было обнародовано видео, на котором специалисты продемонстрировали возможности данной системы, проверив её работоспособность на манекене.

Александр Вест

В созданной системе, которая проецирует внутреннее содержимое организма прямо на тело пациентов, используется специальное программное обеспечение, полностью написанное канадскими специалистами. Эксперты, представляющие Альбертский университет, смогли создать современную передовую медицинскую технологию, направленную на облегчение процесса выявления различных патологий и отклонений внутренних органов пациентов. В данный момент канадские учёные работают над получением патента на изобретённое устройство, которое вполне может заменить громоздкие системы магнитно-резонансной томографии.