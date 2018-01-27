НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Врачи заглянут «под кожу» пациентов с технологией ProjectDr

Врачи заглянут «под кожу» пациентов с технологией ProjectDr

Сегодня, 14:11
Группа учёных из Канады продемонстрировала результаты своей работы по созданию технологии, которая позволит медицинским специалистам заглянуть прямо под кожу пациентов, не прибегая к услугам хирургов. Изобретение канадцев назвали ProjectDR.

Врачи заглянут «под кожу» пациентов с технологией ProjectDr

 

В созданной системе, которая проецирует внутреннее содержимое организма прямо на тело пациентов, используется специальное программное обеспечение, полностью написанное канадскими специалистами. Эксперты, представляющие Альбертский университет, смогли создать современную передовую медицинскую технологию, направленную на облегчение процесса выявления различных патологий и отклонений внутренних органов пациентов. В данный момент канадские учёные работают над получением патента на изобретённое устройство, которое вполне может заменить громоздкие системы магнитно-резонансной томографии.

 
На популярном видеохостинге YouTube было обнародовано видео, на котором специалисты продемонстрировали возможности данной системы, проверив её работоспособность на манекене.

Александр Вест
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