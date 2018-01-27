Врачи заглянут «под кожу» пациентов с технологией ProjectDr

В созданной системе, которая проецирует внутреннее содержимое организма прямо на тело пациентов, используется специальное программное обеспечение, полностью написанное канадскими специалистами. Эксперты, представляющие Альбертский университет, смогли создать современную передовую медицинскую технологию, направленную на облегчение процесса выявления различных патологий и отклонений внутренних органов пациентов. В данный момент канадские учёные работают над получением патента на изобретённое устройство, которое вполне может заменить громоздкие системы магнитно-резонансной томографии.
Врачи заглянут «под кожу» пациентов с технологией ProjectDrСегодня, 14:11
Группа канадских учёных рассказала о своём открытии, в котором экспертам удалось обнаружить ген, отвечающий за развитие паранойи у человека. Такая находка была
Врачи, назначающие PrEP (предконаткную профилактику ВИЧ), не учитывают риск сексуальных отклонений у пациентов. Такое заявление сделали американские ученые,
Белорусские ученые научились выращивать искусственную человеческую кожу. Это станет серьезным шагом в лечении ожогов у пациентов.