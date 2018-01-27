Ученые: Мусор из пластика способен уничтожать кораллы

Американские ученые пришли к выводу, что мусор из пластика имеет способность содействовать в гибели кораллов. Из-за загрязнения океанов кораллы погибают все чаще.

Ученные из США начали проводить исследования по поводу загрязнения океанов. В последние десятилетия эта проблема стоит очень остро. Мусор в водоемах убивает рыб, микроорганизмы и водоросли.Теперь исследователи обратили внимание на кораллы. Как оказалось, пластиковый мусор, которого сейчас содержится в среднем 1,1 миллиардов единиц в Мировом океане, способствует гибели коралловых наростов.Каждая часть кораллового рифа питается водорослями, которые обогащают их кислородом и дают окраску. Из-за химических веществ, которые содержатся в пластиковых отходах, водоросли не могут предоставить кислород и другие вещества кораллам, которые нужны им для жизни. Это приводит к голоданию, а потом и к смерти.Мусор в Мировом океане с каждым годом возрастает. Это происходит из-за роста промышленности в мире. В связи с этим, живность в воде умирает не от природных причин. Нарушается цепочка и некоторые виды растений и животных вымирают.