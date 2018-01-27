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| | Учёные объяснили мотивацию девушек в получении образования

Учёные объяснили мотивацию девушек в получении образования

Сегодня, 11:38
Группа американских специалистов задалась целью определить мотивационные особенности девушек, стремящихся получить образование. Оказалось, что большинство девушек следует примерам многих успешных женщин.

Учёные объяснили мотивацию девушек в получении образования

 

Американские учёные провели социологический опрос в городе Даллас, где расположено учебное учреждение под названием Southern Methodist University. Получив результаты соцопроса, специалисты выяснили, что большинство девушек, пожелавших обзавестись высшим образованием, вдохновлялись примерами многих женщин, преуспевших в той, или иной отрасли науки, бизнеса, или политика. Данила Серра, являющаяся экономистом в Далласком университете, заявила о том, что после встречи с успешными женщинами некоторые студентки стали проявлять больше усердия в учёбе, что позволило им занять лидирующие позиции в списках успеваемости.

Также Данила заявила, что после подобных встреч, на которых побывали парни-студенты, их успеваемость осталась на прежнем уровне, не продемонстрировав изменений, которые произошли в учебе девушек.
Александр Вест
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