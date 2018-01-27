НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Микробиолог извлек криптовалюту из ДНК

Микробиолог извлек криптовалюту из ДНК

Сегодня, 11:22
В 2015 году представитель Европейского института биоинформатики на Всемирном экономическом форуме в Давосе задал специалистам задачу, суть которой заключалась в новом способе хранения информации в ДНК.

Микробиолог извлек криптовалюту из ДНК

 

Решить проблемы ученые должны были до 21 января 2018 года. За два с половиной года многие пытались ответить на сложные вопросы относительно закодированного биткоина в ДНК. Эксперты использовали машину секвенитирования. С момента начала конкурса стоимость биткоина увеличилась с 200 до 9,5 тысяч евро. Задачу удалось решить микробиологу из Бельгии Сандеру Вуйтсу за неделю до окончания срока. Ученый-аспирант прибегнул к помощи своих товарищей. Специалисты усердно старались решить проблему, считая это делом чести. Сначала Вуйтс опустил руки, так как все попытки завершились неудачей.

После того, как биолог испытал отчаяние и уже не надеялась на успех, он неожиданно достиг положительного результата. Причиной неудач явилась ошибка при составлении алгоритма. Когда ее выявили, тогда все сложилось в логическую цепочку и закодированные файлы удалось расшифровать. Вуйтс скептически относится к биткоину и намерен его продать. Однако ученый называет бесценным полученный опыт при решении подобного рода задачи. По словам экспертов, в ДНК можно закодировать различную информацию. Ранее специалисты зашифровали в генах музыку.
Домбровский Сергей
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