Микробиолог извлек криптовалюту из ДНК

В 2015 году представитель Европейского института биоинформатики на Всемирном экономическом форуме в Давосе задал специалистам задачу, суть которой заключалась в новом способе хранения информации в ДНК.

Домбровский Сергей

Решить проблемы ученые должны были до 21 января 2018 года. За два с половиной года многие пытались ответить на сложные вопросы относительно закодированного биткоина в ДНК. Эксперты использовали машину секвенитирования. С момента начала конкурса стоимость биткоина увеличилась с 200 до 9,5 тысяч евро. Задачу удалось решить микробиологу из Бельгии Сандеру Вуйтсу за неделю до окончания срока. Ученый-аспирант прибегнул к помощи своих товарищей. Специалисты усердно старались решить проблему, считая это делом чести. Сначала Вуйтс опустил руки, так как все попытки завершились неудачей.После того, как биолог испытал отчаяние и уже не надеялась на успех, он неожиданно достиг положительного результата. Причиной неудач явилась ошибка при составлении алгоритма. Когда ее выявили, тогда все сложилось в логическую цепочку и закодированные файлы удалось расшифровать. Вуйтс скептически относится к биткоину и намерен его продать. Однако ученый называет бесценным полученный опыт при решении подобного рода задачи. По словам экспертов, в ДНК можно закодировать различную информацию. Ранее специалисты зашифровали в генах музыку.