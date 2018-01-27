Биореактор сможет превратить отходы космонавтов в пищу

Биореактор, который изобрели ученые из Пенсильвании, сможет перерабатывать отходы жизнедеятельности космонавтов в белки и жиры.

Кристофер Хаус, является главным участником разработки. Специалистам удалось сделать машину для переработки отходов. Пища является одной из главных проблем для покорения космоса, поэтому ученые и решили создать биореактор.Машина оснащена корпусом, струйной насадкой, насосом, циркульным стаканом, теплообменником, воздуховодом. В эту разработку еще добавили специальные фильтрационные мембраны и метилококк (Methylococcus capsulatus) - эта бактерия, которая поглощает метан и образует биомассу из отходов.Кристофер Хаус отмечает, что пищу можно будет употреблять сразу же после её видоизменения с помощью разработки. Машина сможет на 50% от общей массы перерабатывать биоотходы от шести космонавтов. В дальнейшем ученые хотят взять отметку в 85% для этого же количества человек. С помощью биореактора можно покорять планеты, подчеркнул Хаус.