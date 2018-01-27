НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | Биореактор сможет превратить отходы космонавтов в пищу

Биореактор сможет превратить отходы космонавтов в пищу

Сегодня, 12:02
Биореактор, который изобрели ученые из Пенсильвании, сможет перерабатывать отходы жизнедеятельности космонавтов в белки и жиры.

Биореактор сможет превратить отходы космонавтов в пищу

Кристофер Хаус, является главным участником разработки. Специалистам удалось сделать машину для переработки отходов. Пища является одной из главных проблем для покорения космоса, поэтому ученые и решили создать биореактор.

Машина оснащена корпусом, струйной насадкой, насосом, циркульным стаканом, теплообменником, воздуховодом. В эту разработку еще добавили специальные фильтрационные мембраны и метилококк (Methylococcus capsulatus) - эта бактерия, которая поглощает метан и образует биомассу из отходов.

Кристофер Хаус отмечает, что пищу можно будет употреблять сразу же после её видоизменения с помощью разработки. Машина сможет на 50% от общей массы перерабатывать биоотходы от шести космонавтов. В дальнейшем ученые хотят взять отметку в 85% для этого же количества человек. С помощью биореактора можно покорять планеты, подчеркнул Хаус.
Новости по теме
Мочу космонавтов преобразуют в пластик и питательные вещества
Мочу космонавтов преобразуют в пластик и питательные вещества

Микробиологи из Клемсонского университета изобрели биосистему, позволяющую трансформировать мочу космонавтов в пластик или питательные вещества, такие как

Ученые: Золото может перерабатывать отходы в полезные добавки
Ученые: Золото может перерабатывать отходы в полезные добавки

Ученые из Томского политехнического университета и их зарубежные коллеги разрабатывают катализаторы для переработки отходов в полезные добавки. Полученные

Томские ученые создали биореактор для выращивания человеческих тканей
Томские ученые создали биореактор для выращивания человеческих тканей

В кафедре теоретической и эксперементальной физики Томского политеха был создан биореактор, в котором теперь можно выращивать человеческие ткани.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости