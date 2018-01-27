Ученые: Человеческая деятельность спровоцирует массовый конфликт между людьми и животными

Группа исследователей из Канады пришла к выводу о губительных последствиях человеческой деятельности и научно-технического прогресса. Они приведут к быстрому сокращению и вымиранию многих видов животных.

Пойда Анна

Специалисты сочли одним из сигналов бедствия уменьшение расстояния миграции млекопитающих. По мнению ученых, быстрые темпы развития инфраструктуры негативно сказываются на окружающей среде, так как они уничтожают привычные ареалы обитания для многих млекопитающих, которые в итоге тоже гибнут при попытках миграции.Анализ последних сведений о миграции млекопитающих доказывает ежегодное сокращение расстояний. На данный момент на территориях, где дикая природа граничит с цивилизованным миром, это расстояние составляет около 7 километров, тогда как вдалеке от людей животные, как правило, мигрируют не менее чем на 22 километра.