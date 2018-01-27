НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

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| | Ученые: Человеческая деятельность спровоцирует массовый конфликт между людьми и животными

Ученые: Человеческая деятельность спровоцирует массовый конфликт между людьми и животными

Сегодня, 09:24
Группа исследователей из Канады пришла к выводу о губительных последствиях человеческой деятельности и научно-технического прогресса. Они приведут к быстрому сокращению и вымиранию многих видов животных.

Ученые: Человеческая деятельность спровоцирует массовый конфликт между людьми и животными

 

Специалисты сочли одним из сигналов бедствия уменьшение расстояния миграции млекопитающих. По мнению ученых, быстрые темпы развития инфраструктуры негативно сказываются на окружающей среде, так как они уничтожают привычные ареалы обитания для многих млекопитающих, которые в итоге тоже гибнут при попытках миграции.

Анализ последних сведений о миграции млекопитающих доказывает ежегодное сокращение расстояний. На данный момент на территориях, где дикая природа граничит с цивилизованным миром, это расстояние составляет около 7 километров, тогда как вдалеке от людей животные, как правило, мигрируют не менее чем на 22 километра.
Пойда Анна
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