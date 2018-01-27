Ученые: Найден универсальный язык общения в мире

Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого они обнаружили самый универсальный язык общения в мире. Таким языком оказалась музыка.

Американские ученые из Гарварда провели массовое исследование, в ходе которого они пытались обнаружить средство, с помощью которого все народы мира могли бы общаться между собой.По мнению ученых, таким способом коммуникации в современном мире является музыка. В эксперименте гарвардских исследователей приняли участие около 750 человек. Они представляли 60 разных стран мира. Пользователям сети предложили послушать песни разных народов мира на разную тематику.Результаты исследований оказались неожиданными. Люди, не знавшие ни языка, ни культуры другой национальности, почти всегда угадывали тематику песни, их смысл и мотив.Ученые решили не останавливаться на этом эксперименте. В скором времени они хотят втянуть в него разные племена, которые не знают никаких других языков и культур, кроме своих.