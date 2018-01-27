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| | Эксперты вычислили среднюю продолжительность секса у людей

Эксперты вычислили среднюю продолжительность секса у людей

Сегодня, 09:22
В Великобритании один из секс-шопов, предоставляющих свои услуги в Сети, провёл онлайн-опрос, в котором людям, находящимся в отношениях, предлагалось указать среднюю продолжительность полового акта с их партнёрами. Результаты удивили многих экспертов.

Эксперты вычислили среднюю продолжительность секса у людей

 

Согласно данным социологического опроса, проведённого в Сети, средняя продолжительность полового акта составила 19 минут. Заметим, в опросе поучаствовали более четырёх тысяч человек. Добавим, что 10 минут из 19 заявленных, по заверению респондентов, занимают предварительные ласки, а сам половой акт занимает в среднем по 9 минут. Стоит отметить, что более половины опрошенных граждан заявили, что они целиком удовлетворены длиной своего регулярного секса, в то время как 29% женщин, а также 23% мужчин, участвовавших в опросе, заявили, что желали бы более долгих сексуальных утех.

Напомним, ранее Кристен Марк, представляющий Университет Кентукки, в своём исследовании выяснил, что идеальный половой акт должен длиться не более 10 минут.
Александр Вест
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