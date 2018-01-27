НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Половина всех заболевших людей ищет советы по лечению в Интернете

Половина всех заболевших людей ищет советы по лечению в Интернете

Сегодня, 09:07
Группа немецких учёных провела аналитическое исследование, результаты которого поведали о том, что больные люди в современном обществе всё реже полагаются на советы квалифицированных медицинских специалистов, ища советы по выздоровлению в Сети.

Половина всех заболевших людей ищет советы по лечению в Интернете

 

Согласно проведённому исследованию, более 45% людей, столкнувшихся с какими-либо заболеваниями, не спешат идти в больницу за советом специалиста, а начинают бороздить просторы всемирной Сети в поисках советов по скорейшему выздоровлению. Из 46% людей, обратившихся к совету «доктора Интернета», целых 58% граждан начали искать в Сети советы относительно медицины ещё до посещения больницы.

Заметим, 62% людей, посетивших медицинского специалиста, продолжили свои поиски в интернете, стараясь найти лазейки, которые позволили бы им улучшить собственное лечение. По мнению немецких специалистов, люди занимаются подобными поисками для того, чтобы иметь информацию об альтернативных методах лечения.
Александр Вест
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