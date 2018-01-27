В Дублине очевидец заснял на камеру НЛО

Один из пользователей Reddit рассказал, что накануне столкнулся с НЛО в Дублине. Корабль пришельцев висел в воздухе 30 секунд, после чего сильно посветил прожектором и улетел.

Вещий Олег

Пользователь с ником «fresh_vegetable» акцентировал внимание на том, что над одной из ведущих дорог в Дублине он заметил летающий в небе объект неизвестного происхождения. Сначала мужчина подумал, что это огромная звезда, но потом тело стало быстро перемещаться в воздухе, вспыхнуло и исчезло. Наблюдая за НЛО менее 30 секунд, очевидец успел достать фотокамеру и мгновенно сфотографировать корабль пришельцев.Его снимки разлетелись по социальным сетям. Некоторые предполагают, что это просто северное сияние, которое встречается в северных широтах, где и расположена Ирландия. Но к обсуждению присоединился ещё один очевидец, которому удалось заснять НЛО в Дублине с другого ракурса. Это помогло другим пользователям Reddit усомниться в неправдоподобности материалов. Сами же очевидцы планируют отправить фотографии уфологу Скотту Уорингу.