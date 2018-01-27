Уфологи выявили на Меркурии следы пришельцев

К такому выводу специалисты пришли, изучив снимки поверхности данной планетой, которые были сделаны с помощью зонда «Мессенджер». Однако группа уфологов во главе со Скоттом Уорингом, несмотря на уверенность в наличии инопланетной цивилизации на Меркурии, не может сказать, живет ли она там до сих пор или уже нет.

Пойда Анна

Сотрудники американского космического агентства NASA в последнее время активно интересуются Меркурием, однако они сконцентрированы преимущественно на взаимосвязи между низкой гравитационной силой и атмосферой планеты. В то время как уфологии пытаются обнаружить представителей так называемого местного населения с целью наладить контакты, дабы в будущем при более тесном «сотрудничестве» избежать стычек.Тем не менее, ученым пока только удалось выяснить, что на поверхности Меркурия присутствуют следы пришельцев. Но им еще предстоит выяснить, обитаема ли эта планета сейчас или инопланетяне ее уже покинули.