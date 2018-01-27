НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | Уфологи выявили на Меркурии следы пришельцев

Уфологи выявили на Меркурии следы пришельцев

Сегодня, 09:10
К такому выводу специалисты пришли, изучив снимки поверхности данной планетой, которые были сделаны с помощью зонда «Мессенджер». Однако группа уфологов во главе со Скоттом Уорингом, несмотря на уверенность в наличии инопланетной цивилизации на Меркурии, не может сказать, живет ли она там до сих пор или уже нет.

Уфологи выявили на Меркурии следы пришельцев

 

Сотрудники американского космического агентства NASA в последнее время активно интересуются Меркурием, однако они сконцентрированы преимущественно на взаимосвязи между низкой гравитационной силой и атмосферой планеты. В то время как уфологии пытаются обнаружить представителей так называемого местного населения с целью наладить контакты, дабы в будущем при более тесном «сотрудничестве» избежать стычек.

Тем не менее, ученым пока только удалось выяснить, что на поверхности Меркурия присутствуют следы пришельцев. Но им еще предстоит выяснить, обитаема ли эта планета сейчас или инопланетяне ее уже покинули.
Пойда Анна
Новости по теме
Огромные залежи льда обнаружены на поверхности Меркурия
Огромные залежи льда обнаружены на поверхности Меркурия

Астрономы NASA повторно проанализировали снимки, полученные с космического зонда «Мессенджер». Ученые обнаружили, что на поверхности Меркурия присутствуют

Астрономы NASA обнаружили на Меркурии огромную долину
Астрономы NASA обнаружили на Меркурии огромную долину

Астрономы NASA смогли обнаружить на поверхности Меркурия ранее неизвестную огромную долину, глубина которой составляет 3 километра. Ударный бассейн назван

Ученые обнаружили на Марсе обломки космического корабля пришельцев
Ученые обнаружили на Марсе обломки космического корабля пришельцев

Ученые обнаружили на Марсе обломки неизвестного космического корабля, по всей вероятности, ранее принадлежащего пришельцам. Об удивительной находке сообщили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости