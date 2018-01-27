Уфологи: Инопланетяне изучают данные о лесах США

Скотт Уоринг является скандальной личностью в сообществе уфологов, так как не раз он предоставлял довольно весомые доказательства существования инопланетной жизни. В этот раз уфолог отозвался о видеоролике, появившемся на популярном видеохостинге YouTube. На видео заметно, как корабль пришельцев, имеющий форму летающей тарелки, зависает прямо над загруженной проезжей частью в Соединенных Штатах Америки, которая расположена среди американских лесов.
Уфологи: Инопланетяне изучают данные о лесах СШАСегодня, 08:35
Уфолог Скотт Уоринг рассказал, что все НЛО бесследно исчезли с Земли. Это может означать, что инопланетяне внезапно покинули Землю.
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что уже в начале ноября США и Канаду ожидает уничтожение. Это может произойти из-за вторжения инопланетян.
Уфолог Скотт К. Уоринг в ходе виртуального исследования нашёл на комете 67Р космический корабль. Учёный предположил, что он является НЛО.