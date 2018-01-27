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| | Уфологи: Инопланетяне изучают данные о лесах США

Уфологи: Инопланетяне изучают данные о лесах США

Сегодня, 08:35
Скандально известный исследователь явлений внеземного происхождения под именем Скотт Уоринг прокомментировал видеоролик, загруженный в Сеть, на котором запечатлён момент, когда корабль инопланетян завис над шоссе рядом с лесом в США.

Уфологи: Инопланетяне изучают данные о лесах США

 

Скотт Уоринг является скандальной личностью в сообществе уфологов, так как не раз он предоставлял довольно весомые доказательства существования инопланетной жизни. В этот раз уфолог отозвался о видеоролике, появившемся на популярном видеохостинге YouTube. На видео заметно, как корабль пришельцев, имеющий форму летающей тарелки, зависает прямо над загруженной проезжей частью в Соединенных Штатах Америки, которая расположена среди американских лесов.

 
Ознакомившись с видеофайлом, Скотт заметил, что инопланетян может интересовать информация о лесах США, которые она намерены использовать в своих планах по порабощению Земли. Заметим, многие скептики заметили признаки монтажа, та как летающая тарелка даже не отбрасывала тени на видео.

Александр Вест
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