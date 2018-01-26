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| | Западная культура способствует развитию нарциссизма - Ученые

Западная культура способствует развитию нарциссизма - Ученые

Вчера, 22:45
Согласно данным немецких ученых, современная западная культура способствует формированию чрезмерного чувства собственного достоинства и самоуверенности. В то время, как на Востоке активен коллективизм, Запад развивает индивидуализм и, как его частое следствие, нарциссизм.

Западная культура способствует развитию нарциссизма - Ученые

 

Ученые из Германии изучили поведение немцев восточной и западной части страны, благодаря чему пришли к выводу, что западная культура способствует росту нарциссизма в людях. Как выяснилось, жившие в западной части от Берлинской стены немцы имели в среднем более высокий показатель проявлений нарциссизма по сравнению с социалистической частью Германии.

Ранее ученые из США выяснили, что коллективизм Востока обусловлен необходимостью предков современных жителей Китая выращивать рис – это требовало коллективного труда, в то время как на Западе выращивали пшеницу, что помогло развиться первым индивидуалистическим чертам древнего общества.

Интересно, что различия между жителями западной и восточной части Германии наблюдались только в старшем поколении. У всей нынешней молодежи зафиксирован примерно одинаковый уровень нарциссизма, ведь сейчас в немецком обществе повсеместно доминирует западная культура. Вместе с тем, при коллективистском складе общественной жизни на Востоке самооценка человека сильно понижается.
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