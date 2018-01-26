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| | Ученые из Франции назвали самую горячую точку тела человека

Ученые из Франции назвали самую горячую точку тела человека

Вчера, 21:11
Стали известны наиболее горячие точки внутри человека. Открытием делятся научные сотрудники Парижского университета.

Ученые из Франции назвали самую горячую точку тела человека

 

Человек может сжигать питательные вещества, дабы поддержать температуру тела на едином уровне. Основным источником тепла считаются митохондрии незначительные тельца, которые содержатся в клетках. Они способны расщеплять как глюкозу, так и иные питательные элементы.

Чтобы измерить тепло телец, эксперты создали молекулу с изменяющимся цветом свечения во время повышения температуры. Это необходимо, так как митохондрии действуют только в живых клетках, а прямиком измерять их температуру нереально по причине маленьких размеров.

Молекулы могут цепляться н некие выросты на мембранах митохондрии, что помогло ученым измерить их температуру. Они отметили, что данные элементы способны нагреваться до 50 градусов, потому как клетки погибают при 45 градусах. Оказалось, что большие температуры митохондрий почти не влияют на клетки, в которых они располагаются.
Никита Готский
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