Солнце напоминает о своей значимости: Учёные открыли феномен Ла-Нинья

Солнце провоцирует Ла-Нинья.

Взрывные процессы отделения энергии в Солнечной атмосфере, являются не просто источником тепла на нашей планете, а ещё и энергией без которой жизнь на Земле была бы невозможна, оказывает не только положительный эффект. От вспышек на Солнце меняется и климат на нашей земле. Солнечная энергия устремлённая на нас порою кардинально меняет температурный режим в разных уголках мира. Также, где-то градус может понижаться, а где-то в это время резко подниматься. Таким образом создаётся эффект противоположный Эль-Ниньо, при котором происходит потепление, вплоть до засухи.





Это новое атмосферное явление назвали Ла-Нинья, которое в переводе с испанского обозначает "девочка", в то время как Эль-Ниньо - это по определению "мальчик". Специалисты ведущие свои исследования в этой области предполагают, что такое "девичье" влияние поможет несколько сбалансировать климатические погодные условия на обеих полушариях. Учёные наедятся, что взлетевшая среднегодовая температура пусть немного, но опустится или, по крайней мере, перестанет подниматься ещё выше.





Отметим, что такие колебания температуры, имеют определённую цикличность. Смена Эль-Ниньо на Ла-Нинья происходит в диапазоне от двух до семи лет, а продолжается от 9 месяцев до года. Также следует отметить и тот факт, что эти два явления не обязательно должны в точности менять друг друга. Учёные заметили, что иногда существуют перерывы между этими фазами в несколько "нейтральных" лет.



