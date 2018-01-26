В Подмосковье местные жители заметили бесшумный НЛО

В подмосковной Ивантеевке местные жители во время движения на автомобиле по улице Кирова заметили в небе НЛО. Объект бесшумно двигался в сторону Ярославского шоссе.

Виктория Озерова

По информации местных СМИ, Николай Антипас, житель Подмосковья, проинформировал о появлении в небе над Ивантеевкой неопознанного летающего объекта. Мужчина рассказал, что НЛО заметил его сын во время движения по улице Кирова. Объект бесшумно летел в сторону Ярославского шоссе. При этом никакого свечения вокруг НЛО не было заметно, уточнил Николай. Очевидцам удалось заснять объект на камеру. На кадрах видно, что НЛО передвигался довольно медленно, а на улице шел снегопад.Инцидент уже прокомментировали специалисты по изучению паранормальных явлений. Уфолог Александр Богданчиков отметил, что объект можно отнести к НЛО только условно. Он считает, что траектория движения данного «корабля» характерна для аппаратов земного происхождения.