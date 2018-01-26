Ученые открыли механизм развития мотонейронной болезни

Немецкие ученые выяснили, почему попытки лечения мотонейронной болезни не увенчались успехом. Это произошло из-за того, что неверно объяснялись причины возникновения заболевания. Экспертам удалось описать механизм развития нарушения.

Виктория Озерова

Группа специалистов из университетской больницы Дрездена провела исследования бокового амиотрофического склероза. Заболевание приводит к необратимой гибели всех моторных нервных клеток, усиленному параличу мышц, а затем и к смертельному исходу. На данный момент лечение может продлить жизнь всего лишь на пару месяцев, но не ликвидировать заболевание, именно поэтому немецкие ученые решили изучить его механизм.Специалистам удалось установить, что причиной гибели нервных клеток и отложения патологических белковых образований есть нарушение механизма восстановления ДНК. Это объяснило неудачную терапию. В ходе исследования ученые также выявили вещества, способные бороться с болезнью.