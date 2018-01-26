НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Ученые открыли механизм развития мотонейронной болезни

Ученые открыли механизм развития мотонейронной болезни

Вчера, 19:57
Немецкие ученые выяснили, почему попытки лечения мотонейронной болезни не увенчались успехом. Это произошло из-за того, что неверно объяснялись причины возникновения заболевания. Экспертам удалось описать механизм развития нарушения.

Ученые открыли механизм развития мотонейронной болезни

 

Группа специалистов из университетской больницы Дрездена провела исследования бокового амиотрофического склероза. Заболевание приводит к необратимой гибели всех моторных нервных клеток, усиленному параличу мышц, а затем и к смертельному исходу. На данный момент лечение может продлить жизнь всего лишь на пару месяцев, но не ликвидировать заболевание, именно поэтому немецкие ученые решили изучить его механизм.

Специалистам удалось установить, что причиной гибели нервных клеток и отложения патологических белковых образований есть нарушение механизма восстановления ДНК. Это объяснило неудачную терапию. В ходе исследования ученые также выявили вещества, способные бороться с болезнью.
Виктория Озерова
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