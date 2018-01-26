Учёные: В Мексике 7000 лет назад жили инопланетяне

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Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.
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Учёные разработали новую систему поиска.
На территории Узбекистана палеонтологи сумели обнаружить останки, принадлежащие древнейшему виду динозавров – альваресзавридам, потомками которых являются
Посещая пещеры в Южной Америке, многочисленные туристы удивляются большой длине подземных тоннелей и громадных отметин, которые оставили древние животные. В
Учёные нашли новый вид гигантской амфибии. Известно, что она жила на Земле более 200 миллионов лет назад.