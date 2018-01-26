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| | Учёные: В Мексике 7000 лет назад жили инопланетяне

Учёные: В Мексике 7000 лет назад жили инопланетяне

Вчера, 22:05
Специалисты заявили о находке, которая доказывает, что 7000 лет назад в Мексике жили инопланетяне. Это каменные фигурки, входящие в коллекцию Клауса Дона и изображающие существ, у которых были длинные лица и круглые глаза, по информации VistaNews.

Учёные: В Мексике 7000 лет назад жили инопланетяне

 

Обнаружили артефакты на территории древних пещер, точное расположение которых не указывается. Кроме фигур внеземных созданий, там были и сюжеты движения инопланетных транспортных средств под водой. Есть много и совершенно непонятных статуй, демонстрирующих то, подо что не подобрать описание вообще.

Учёные: В Мексике 7000 лет назад жили инопланетяне

 

По мнению некоторых экспертов, находка доказывает, что или некая внеземная раса длительный период жила на Земле, или учёные чего-то не знают о формах разумной жизни человечества в прошлом. Впрочем, есть и критики, заявляющие, это подделка, представленная ради дешёвых сенсаций. Подобные случаи уже бывали, например, с мумиями, обнаруженными в Южной Америке.

Ирина Летинская
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