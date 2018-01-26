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| | Астрономы выяснили, как формируется звезда

Астрономы выяснили, как формируется звезда

Сегодня, 13:14
Астрономы выяснили, как формируется большая звезда. Исследованием занимались научные сотрудники Университета Кентербери.

Астрономы выяснили, как формируется звезда

 

Ученые в первый раз в истории смогли понять, каким образом в галактике, которая находится от Земли на дистанции миллионов лет от планеты, формируется огромная звезда. Данное открытие специалистов окажет помощь астрономам пролить свет на многочисленные секреты, связанные с рождением светил.

Как сообщают эксперты, образование звезды на сегодняшний день является почти неизученным явлением. Ученые-астрономы пока не могут понять, как подобные объекты, существующие в космическом пространстве, могут воздействовать на новые светила и развитие скоплений звезд в целом. Именно в связи с этим данные о строении аналогичных гигантов представляют для специалистов особую ценность.

Найденная астрофизиками звезда почти в 12 раз больше Солнца. Она способна производить мощные и длинные струи вещества и обладает аккреционным диском. Светило выступает в роли своеобразного кормильца, когда «питается» материей.
Никита Готский
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