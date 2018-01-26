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| | Ученые: Физические нагрузки и фрукты способны снизить давление

Ученые: Физические нагрузки и фрукты способны снизить давление

Сегодня, 12:59
Экспертный совет ученых из Шотландии пришел к выводу, что снижение кровяного давления это чрезвычайно важный нюанс для того, чтобы человек жил как можно дольше и чувствовал себя здоровым. По мнению ученых, человек должен не забывать о регулярных умеренных физических нагрузках, а также введении в свой рацион как можно большего количества фруктов.
 

Ученые: Физические нагрузки и фрукты способны снизить давление

 

Таким образом, спорту следует уделять около 30 минут в день. Это может быть даже активная ходьба или катание на велосипеде, ведь главное не «увлекаться» сидячим образом жизни. Повышенное давление способно провоцировать состояние перманентного стресса, потому переживания следует сводить на минимум, потому медитация также должна стать важной частью дня. Ей следует уделять до 20 минут времени.
 
Помимо этого, важную роль играет содержание в организме магния, который поступает с употреблением орехов и шоколада. Помимо этого, довольно часто повышенное давление становится причиной резкого ухудшения здоровья пожилых людей, которые страдают от избыточного веса, потому наиболее оптимальным будет диета, включающая правильное питание, фрукты и разнообразные овощи. Из питания полностью следует исключить крайне вредный холестерин и насыщенные жиры.
 
Также следует несколько сократить количество кофеина и соли в ежедневном рационе. Желательно употреблять меньше спиртного и отказаться от сигарет.

Николай Офицеров
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