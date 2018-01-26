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| | Ученые нашли связь между расизмом и подростковым курением

Ученые нашли связь между расизмом и подростковым курением

Сегодня, 12:44
Британские ученые выяснили, что подростки, столкнувшиеся с дискриминацией по цвету кожи, в 80 случаях из 100 начинают курить. Так экспертам удалось доказать прямую связь между расизмом и зависимостью от никотина.

Ученые нашли связь между расизмом и подростковым курением

 

Британские ученые провели исследование среди шести с половиной тысяч учащихся лондонских школ. Респондентами стали подростки разных рас и национальностей. Исследование проходило в несколько этапов. На первом ученики участвовали в опросе, когда им было 11 – 13 лет, затем в 14 – 16. На последнем этапе молодые люди ответили на вопросы о здоровье по окончанию школы. Ученые выяснили, что в 80% подростки, подвергшиеся расизму, к 16 годам начинали курить. Реже никотиновая зависимость проявлялась среди детей из благополучных семей и религиозных несовершеннолетних.

Ученые утверждают, что расизм приводит к стрессу, затем к курению, поэтому специалисты призывают здравоохранительные организации обратить внимание на этот фактор.
Виктория Озерова
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