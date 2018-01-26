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| | Ученые: Больным гриппом в 6 раз более часто грозят инфаркты

Ученые: Больным гриппом в 6 раз более часто грозят инфаркты

Вчера, 22:40
Уже в первую неделю после диагностирования гриппа, риск сердечного приступа у соответствующего пациента автоматически увеличивается более чем в шесть раз. Канадские ученые смогли объяснить это с помощью проведенного исследования.
 

Ученые: Больным гриппом в 6 раз более часто грозят инфаркты

 

Участие в нем приняли более 20 тысяч человек с лабораторно подтвержденными случаями гриппа. В результате, более 300 человек из этого количества пришлось госпитализировать с сердечным приступом в течении года после заражения. Наиболее высокий риск, отмечают ученые, относится к пожилой группе пациентов с инфекционным заболеванием гриппа типа В, а также тем пациентам, которые впервые столкнулись с сердечным приступом еще при жизни.
 
Медики решили напомнить о важности проведения своевременной вакцинации, а также соблюдения правил гигиены во время подъема сезонной заболеваемости гриппом. В первую очередь, не следует забывать регулярно мыть руки. Помимо этого, врачи советуют не откладывать визит к врачу, если еще в первую неделю развития острой респираторной инфекции наблюдается тревожная симптоматика.

Николай Офицеров
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