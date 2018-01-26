Ученые: Больным гриппом в 6 раз более часто грозят инфаркты

Ученые: Больным гриппом в 6 раз более часто грозят инфарктыВчера, 22:40
Нередко люди после щедрого новогоднего стола и ночной трапезы могут ощущать тяжесть и расстройство желудка. Ученые предостерегают, что празднование Нового года
За последнюю неделю в республике Бурятия острой респираторной вирусной инфекции подверглись свыше 3 000 человек, данными лабораторных исследований подтверждены
В Мексике Минздрав обнародовал статистику заболеваемости гриппом, согласно которой с 2014 года в стране более 400 человек скончались от штамма A/H1N1 – свиного