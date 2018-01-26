Учёные: Нейросеть сможет определять по крови возраст человека

Группа учёных разработала новейший алгоритм, который позволит нейросети определять человеческий возраст по комплексному анализу крови, включающему в себя 20 различных показателей.

Александр Вест

Используя стандартный набор биомаркеров крови, использующийся в медицине многих стран мира, специалисты добавили несколько показателей, что позволило сделать анализ более комплексным. Заметим, в подобном анализе нейросеть занимается определением количества содержания в крови пациента эритроцитов, глюкозы, а также гемоглобина. Специалисты заявили, что нейронные сети использовали подготовленный учёными алгоритм, что позволило снизить погрешность при работе со всеми популяциями на целых 10 процентов.Международные эксперты заметили, что данный вид анализа способен определять возраст человека по пробе его крови, ошибаясь всего на 6 лет. По словам учёных, данный метод способен помочь осуществить прорыв в разработке средств против старения.