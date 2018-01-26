Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Учёные: Нейросеть сможет определять по крови возраст человека

Учёные: Нейросеть сможет определять по крови возраст человека

Сегодня, 12:28
Группа учёных разработала новейший алгоритм, который позволит нейросети определять человеческий возраст по комплексному анализу крови, включающему в себя 20 различных показателей.

Учёные: Нейросеть сможет определять по крови возраст человека

 

Используя стандартный набор биомаркеров крови, использующийся в медицине многих стран мира, специалисты добавили несколько показателей, что позволило сделать анализ более комплексным. Заметим, в подобном анализе нейросеть занимается определением количества содержания в крови пациента эритроцитов, глюкозы, а также гемоглобина. Специалисты заявили, что нейронные сети использовали подготовленный учёными алгоритм, что позволило снизить погрешность при работе со всеми популяциями на целых 10 процентов.

Международные эксперты заметили, что данный вид анализа способен определять возраст человека по пробе его крови, ошибаясь всего на 6 лет. По словам учёных, данный метод способен помочь осуществить прорыв в разработке средств против старения.
Александр Вест
Новости по теме
Нейросети научили определять возраст людей по анализу крови
Нейросети научили определять возраст людей по анализу крови

Ученые, сотрудничающие с Университетом Джона Хопкинса, смогли создать новый образец искусственного интеллекта (ИИ) на основе нейросетей. В его возможности

Ученые научились определять рак по капле крови
Ученые научились определять рак по капле крови

Международная группа ученых из США, Швеции и Нидерландов разработала революционный тест, позволяющий безошибочно определять онкологическую опухоль у пациента.

С помощью лазера станет возможно определять уровень сахара в крови
С помощью лазера станет возможно определять уровень сахара в крови

Американские исследователи из Принстонского университета утверждают, что с помощью лазера станет возможно определять уровень сахара в крови.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости