В Израиле ученые обнаружили самые древние останки человека

Ученые в Израиле нашли древнейшие остатки человека. Предыдущие по древности остатки, каковы были обнаружены за пределами Африки, были возрастом 90-120 тыс. лет назад.

Пелагея Лебединская

В Израиле в пещере Мислия были обнаружены древнейшие кости человека, которые, по определению археологов, имеют возраст 177-194 тыс. лет. Это самые старые по возрасту остатки человека за пределами Африки, когда-либо найдены археологами. Также в пещере были найдены наконечники копья и другие предметы, что указывают на присутствие охотников, охотившихся на животных, таких как олени или туры. Эксперты утверждают, что эти переселенцы пришли на территорию нынешнего Израиля на 50 000 лет раньше, чем считали археологи.Отметим, что эта находка стала очень важным фрагментом, который сможет привести к пересмотру традиционной хронологии.