Учёные раскрыли связь между раком груди и жиром

Американские учёные провели аналитическое исследование, которое показало, что женщины, не имеющие проблем с фигурой, в организме которых содержится необычно много жировых отложений, гораздо больше подвержены развитию рака груди.

Александр Вест

Один из специалистов по имени Эндрю Данненберг, представляющий американский Корнеллский университет, заявил о том, что их исследование помогло раскрыть взаимосвязь между раком груди и жировыми отложениями у женщин. Эксперт заверил, что женщины, имеющие нормальный индекс массы тела, должны быть предостережены относительно возможного развития рака груди в том случае, если их тело содержит повышенное количество жировых отложений. Недавние исследования американских учёных доказали, что лишний вес не только способствует развитию таких тяжёлых заболеваний, как диабет, но и значительно увеличивает шансы рецидива рака груди.Исследователи заявили, что при увеличении массы жира в организме женщин хотя бы на 5 килограммов, несмотря на то, что они всё ещё считались стройными, повышает риск возникновения рака груди на 35%.