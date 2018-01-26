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| | Учёные раскрыли связь между раком груди и жиром

Учёные раскрыли связь между раком груди и жиром

Сегодня, 12:11
Американские учёные провели аналитическое исследование, которое показало, что женщины, не имеющие проблем с фигурой, в организме которых содержится необычно много жировых отложений, гораздо больше подвержены развитию рака груди.

Учёные раскрыли связь между раком груди и жиром

 

Один из специалистов по имени Эндрю Данненберг, представляющий американский Корнеллский университет, заявил о том, что их исследование помогло раскрыть взаимосвязь между раком груди и жировыми отложениями у женщин. Эксперт заверил, что женщины, имеющие нормальный индекс массы тела, должны быть предостережены относительно возможного развития рака груди в том случае, если их тело содержит повышенное количество жировых отложений. Недавние исследования американских учёных доказали, что лишний вес не только способствует развитию таких тяжёлых заболеваний, как диабет, но и значительно увеличивает шансы рецидива рака груди.

Исследователи заявили, что при увеличении массы жира в организме женщин хотя бы на 5 килограммов, несмотря на то, что они всё ещё считались стройными, повышает риск возникновения рака груди на 35%.
Александр Вест
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