Вспышки на Солнце привели к аномальным холодам на Земле

Экстремальные холода, которые на данный момент переживают прямо сейчас жители некоторых уголков планеты, напрямую связаны в том числе с солнечными вспышками. Авторитетные климатологи рассказали об этом, рассуждая о причинах похолодания.

«Вполне очевидно, что Солнце, как главный и практически единственный источник всей доступной нам энергии, имеет прямое влияние на земной климат. Вспышки, которые периодически генерируются светилом, должны нагревать планету еще в большей степени. В общем-то, они и нагревают, но ситуация далеко не такая простая, как это может показаться», - заявил независимый научный эксперт, проанализировавший сложившуюся обстановку.

Климатологи уверены в том, что во время нагревания локальных участков атмосферы, всплески солнечной активности одновременно с этим могут охлаждать и прочие локальные регионы мирового океана. Если, к примеру, воздух в Соединенных Штатах нагреется в результате солнечной вспышки на 0,3 градуса по Цельсию, то температура воды в Тихом океане снизится на полградуса.

Соответствующие температурные колебания имеют непосредственное влияние на Землю весьма негативным образом. В частности, возникают самые разнообразные погодные аномалии, от ураганов и наводнений до похолодания и засух.

Николай Офицеров