Ученые рассказали о смертельной угрозе клещей для людей

По статистике зафиксировано более 40% случаев летального исхода среди зараженных клещами.
Мнения
Идеи выигрыша в математической формуле.
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Учёные разработали новую систему поиска.
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В Ульяновской области почти 40 жителей региона обратились за помощью по поводу укусов лесных клещей. Об этом сообщают региональные власти, комментируя, что до
Представители Роспотребнадзора сообщают, от укусов клещей чаще всего страдают женщины. Это объясняется тем, что насекомым нравится их запах больше, чем