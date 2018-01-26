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| | Ученые рассказали о смертельной угрозе клещей для людей

Ученые рассказали о смертельной угрозе клещей для людей

Сегодня, 11:51
Ученые установили, что после вирусов Эбола и Зика, клещи находятся на третьем месте по смертельной угрозе человечеству.

Ученые рассказали о смертельной угрозе клещей для людей

 

Эксперты утверждают, что клещи являются разносчиками многих болезней, которые в отдельных случаях заканчиваются летальным исходом для зараженных больных. В последнее время участились по всему миру случаи заражения опасными болезнями, переносимыми клещами. В мире, в связи с потеплением климата, увеличилось количество видов клещей.
 
Этих членистоногих начали замечать даже в тех уголках Земли, в которых клещи никогда не обитали. Ученые работают над разработкой новых вакцин, которые будут помогать лечить от болезней, разносчиками которых находятся клещи. В данный момент вред здоровью от клещей начали приравнивать к вирусу Эбола и бубонной чумы.

По статистике зафиксировано более 40% случаев летального исхода среди зараженных клещами.
Пелагея Лебединская
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