После перерыва марсоход Curiosity продолжит изучение Марса

Исследовательский марсоход под названием Curiosity Rover был запущен с Земли ещё семь лет назад, а достичь поверхности Красной планеты ему удалось всего через полгода. Основной задачей марсохода является сбор сведений о поверхности Марса, а также выяснение, пригодны ли условия данной планеты для обеспечения жизнедеятельности живых организмов. После недолгого перерыва в своей работе Curiosity вновь приступил к выполнению своих обязанностей, отправив очередную партию снимков в американское космическое агентство NASA.
Высокотехнологическая аппаратура, установленная на ровер, позволяет исследовательскому аппарату проводить анализ марсианской почвы прямо на поверхности Марса, а результаты подобных анализов автоматически отправляются на Землю.