Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | После перерыва марсоход Curiosity продолжит изучение Марса

После перерыва марсоход Curiosity продолжит изучение Марса

Сегодня, 11:36
Всемирно известный марсоход, названный Curiosity (любопытность), продолжит изучение поверхности Красной планеты после непродолжительного перерыва в своей деятельности. Космическое агентство NASA уже получило первые снимки Марса после перерыва в работе аппарата.

После перерыва марсоход Curiosity продолжит изучение Марса

 

Исследовательский марсоход под названием Curiosity Rover был запущен с Земли ещё семь лет назад, а достичь поверхности Красной планеты ему удалось всего через полгода. Основной задачей марсохода является сбор сведений о поверхности Марса, а также выяснение, пригодны ли условия данной планеты для обеспечения жизнедеятельности живых организмов. После недолгого перерыва в своей работе Curiosity вновь приступил к выполнению своих обязанностей, отправив очередную партию снимков в американское космическое агентство NASA.

Высокотехнологическая аппаратура, установленная на ровер, позволяет исследовательскому аппарату проводить анализ марсианской почвы прямо на поверхности Марса, а результаты подобных анализов автоматически отправляются на Землю.
Александр Вест
Новости по теме
Марсоход Curiosity сделал новое селфи на фоне дюны Намиб
Марсоход Curiosity сделал новое селфи на фоне дюны Намиб

Марсоход Curiosity сделал очередное селфи на поверхности Красной планеты. Об этом сообщили сотрудники агентства NASA.

Марсоход Curiosity сделал новые панорамные снимки песчаных дюн на Марсе
Марсоход Curiosity сделал новые панорамные снимки песчаных дюн на Марсе

Марсоход третьего поколения Curiosity накануне зафиксировал уникальные кадры, которые демонстрируют панорамный вид на песчаные дюны, расположенные на

Curiosity достиг своей главной цели - горы Эолида
Curiosity достиг своей главной цели - горы Эолида

Марсоход Curiosity не так давно достиг своей цели, позиционируемой как самая главная в его миссии на поверхности красной планеты – горы Эолида, также

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости