Загадочный зеленый НЛО стремительно пролетел над Землёй

Исследователь явлений внеземного происхождения под ником Streetcap1 загрузил в Сеть видеоролик, на котором запечатлен момент, когда неопознанный объект ярко-зелёного цвета пронесся над Землёй.

Критики, участвовавшие в обсуждении, заявили о том, что заснятое НЛО может быть обычным метеором, состоящим из экзотических материалов.

Александр Вест

Уфолог утверждает, что ни один из экспертов не сумел определить природу данного явления. По словам мужчины, скорость передвижения заснятого НЛО была на столько высока, что камера сумела зафиксировать его лишь на нескольких кадрах. В комментариях к видеоролику множество пользователей обратили внимание на то, что НЛО из-за своей формы напоминает комету, однако, он целиком состоит из пламени зелёного цвета, что не свойственно объектам такого типа, оставляющим красный след. Также многие пользователи заявили, что нисколько не удивлены подобному открытию, ведь они всегда догадывались, что человечество не может быть единственной разумной формой жизни во Вселенной.