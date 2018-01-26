Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Загадочный зеленый НЛО стремительно пролетел над Землёй

Загадочный зеленый НЛО стремительно пролетел над Землёй

Сегодня, 11:31
Исследователь явлений внеземного происхождения под ником Streetcap1 загрузил в Сеть видеоролик, на котором запечатлен момент, когда неопознанный объект ярко-зелёного цвета пронесся над Землёй.

Загадочный зеленый НЛО стремительно пролетел над Землёй

 

Уфолог утверждает, что ни один из экспертов не сумел определить природу данного явления. По словам мужчины, скорость передвижения заснятого НЛО была на столько высока, что камера сумела зафиксировать его лишь на нескольких кадрах. В комментариях к видеоролику множество пользователей обратили внимание на то, что НЛО из-за своей формы напоминает комету, однако, он целиком состоит из пламени зелёного цвета, что не свойственно объектам такого типа, оставляющим красный след. Также многие пользователи заявили, что нисколько не удивлены подобному открытию, ведь они всегда догадывались, что человечество не может быть единственной разумной формой жизни во Вселенной.

 
Критики, участвовавшие в обсуждении, заявили о том, что заснятое НЛО может быть обычным метеором, состоящим из экзотических материалов.

Александр Вест
Новости по теме
В Сети опубликовали видео НЛО, снятое в 1950-х годах
В Сети опубликовали видео НЛО, снятое в 1950-х годах

Исследователь явлений внеземного происхождения по имени Билли Мейер в 1950-х годах сумел зафиксировать на видео довольно странное НЛО, которое меняло свою

Уфолог заметил на видео с МКС необычную вспышку
Уфолог заметил на видео с МКС необычную вспышку

Уфолог заметил на видео с МКС необычную вспышку. Открытие принадлежит знаменитому охотнику за НЛО, который имеет собственный канал на Школьник погиб от взрыва

Входящий в атмосферу Земли НЛО зафиксировала камера МКС
Входящий в атмосферу Земли НЛО зафиксировала камера МКС

На установленную на борту МКС камеру удалось зафиксировать неопознанный летающий объект, который медленно входит в атмосферу Земли. Инцидент произошел 9 июля

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости