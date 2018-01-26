Ученые из КНР доказали, что американцы действительно побывали на Луне

Использовав оставленный американскими астронавтами уголковый отражатель, китайские научные специалисты максимально точно смогли вычислить расстояние до Луны, а также доказать, что американцы все же побывали на спутнике Земли.

Китайские ученые успешно применили систему лазерного дальномера, которая установлена на телескопе для работы с уголковым отражателем, который оставила в свое время миссия «Аполлон-15» на Луне. Лазерный луч в результате успешно отразился, а после возвратился обратно, что и позволило китайским астронавтам произвести вычисление расстояния до места лунной высадки с максимальной точностью.

Эксперимент, связанный с лазерным измерением расстояния до Луны был проведен в Китае впервые. Выполнялся он прикладной астрономической группой Юньнаьской обсерватории, которая действует при Академии наук Китая. До сих пор только лишь Франция, США и Италия применяли технологию LLR. Измерения проводились 22 января 2018 года.

Согласно данным NASA, уголковый отражатель является самым большим из четырех подобных инструментов на поверхности Луны и имеет размер более 105х65 сантиметров. Другие активные уголковые отражатели находятся на посадочных площадках «Апполон-11» и «Апполон-14». Помимо этого, один из них был установлен непосредственно на корпусе «Лунохода-2», который запустили, в свое время на Луну представители Советского Союза.

Николай Офицеров