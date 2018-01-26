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| | Ученые из КНР доказали, что американцы действительно побывали на Луне

Ученые из КНР доказали, что американцы действительно побывали на Луне

Сегодня, 11:13
Использовав оставленный американскими астронавтами уголковый отражатель, китайские научные специалисты максимально точно смогли вычислить расстояние до Луны, а также доказать, что американцы все же побывали на спутнике Земли.
 

Ученые из КНР доказали, что американцы действительно побывали на Луне

 

Китайские ученые успешно применили систему лазерного дальномера, которая установлена на телескопе для работы с уголковым отражателем, который оставила в свое время миссия «Аполлон-15» на Луне. Лазерный луч в результате успешно отразился, а после возвратился обратно, что и позволило китайским астронавтам произвести вычисление расстояния до места лунной высадки с максимальной точностью.
 
Эксперимент, связанный с лазерным измерением расстояния до Луны был проведен в Китае впервые. Выполнялся он прикладной астрономической группой Юньнаьской обсерватории, которая действует при Академии наук Китая. До сих пор только лишь Франция, США и Италия применяли технологию LLR. Измерения проводились 22 января 2018 года.
 
Согласно данным NASA, уголковый отражатель является самым большим из четырех подобных инструментов на поверхности Луны и имеет размер более 105х65 сантиметров. Другие активные уголковые отражатели находятся на посадочных площадках «Апполон-11» и «Апполон-14». Помимо этого, один из них был установлен непосредственно на корпусе «Лунохода-2», который запустили, в свое время на Луну представители Советского Союза.

Николай Офицеров
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