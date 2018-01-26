Астроном нашёл спутник, который потеряли 12 лет назад

Спутник Image был выведен на земную орбиту ещё 18 лет назад, а его основной миссией была передача на Землю данных относительно активности полярного сияния и солнечных ветров. Агентство, занимавшееся отслеживанием сигналов спутника, заявило о том, что после шести лет стабильной работы аппарат вдруг перестал отвечать на запросы и пропал с радаров. В связи с тем, что в агентстве посчитали его неисправным, Image был признан космическим мусором, а все попытки установить с ним контакт были прекращены.
Каково было удивление Скотта, когда он искал следы сигнала пропавшего спутника, именуемого Zuma, и случайно наткнулся на сигналы, исходившие от Image. Также Тили заявил, что спутник Zuma, скорее всего, безвозвратно потерян.