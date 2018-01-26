Астроном нашёл спутник, который потеряли 12 лет назад

Астроном по имени Скотт Тили рассказал о том, что ему удалось совершить невероятную находку, так как он сумел обнаружить спутник, который был утерян ещё 12 лет назад. Оказалось, что спутник, считавшийся «мертвым», всё ещё подавал признаки «жизни».

Александр Вест

Спутник Image был выведен на земную орбиту ещё 18 лет назад, а его основной миссией была передача на Землю данных относительно активности полярного сияния и солнечных ветров. Агентство, занимавшееся отслеживанием сигналов спутника, заявило о том, что после шести лет стабильной работы аппарат вдруг перестал отвечать на запросы и пропал с радаров. В связи с тем, что в агентстве посчитали его неисправным, Image был признан космическим мусором, а все попытки установить с ним контакт были прекращены.Каково было удивление Скотта, когда он искал следы сигнала пропавшего спутника, именуемого Zuma, и случайно наткнулся на сигналы, исходившие от Image. Также Тили заявил, что спутник Zuma, скорее всего, безвозвратно потерян.