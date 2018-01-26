Процесс появления новых идей ученые описали математической формулой

Представители научно-исследовательской группы из Великобритании приступили к созданию уникальной математической модели, которая в ближайшем будущем поможет в определении ключевых инноваций для того, чтобы современная наука могла развиваться, согласно всем трендам и алгоритмам.

Как сообщается, ученые смоделировали математическую систему, которая поможет в понимании успешного бизнеса. Главной идеей в данном случае является параметр мотивации и обучения общества идти к назначенной цели и добиваться успеха в абсолютно всех видах деятельности. Математическая система должна способствовать пониманию того, откуда возникают инновации.

Возникновение новых идей у человечества в целом и научного сообщества - это процесс, который лежит в основе современного технического прогресса, а также экономического и социального развития. Чтобы максимально точно описывать и предсказывать вероятность, с которой появится та или иная инновационная концепция, ученые обычно использую эмпирические законы, с помощью которых определяется количество новых элементов, которые появляются в той или иной последовательности с течением времени или относительно простые модели статического типа.

Модель пока что не была испытана на практике. Авторы, однако, твердо убеждены в том, что их творение пригодится современному обществу и будет однажды оценено по достоинству.

Николай Офицеров