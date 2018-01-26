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| | Ученые предложили новый метод поиска внеземной жизни

Ученые предложили новый метод поиска внеземной жизни

Сегодня, 10:48
Он заключается в моделировании атмосферы Земли древнего периода, дабы определить состав газов, которые не способны присутствовать на потенциально безжизненной планете. К таким веществам относится углекислый газ и метан.

Ученые предложили новый метод поиска внеземной жизни

 

Это методика представляет собой инновационный подход к поиску жизни на других планетах, ведь ранее специалисты не учитывали такие вещества как биосигнатуры, опираясь исключительно на уровень содержания кислорода на планетах, поэтом их исследования нельзя назвать точными и правдоподобными.

Однако недавно ученые выдвинули другое предположение, согласно которому, достаточный объем метана и углекислого газа, наличие воды в жидком состоянии могут свидетельствовать о населенности планет некими живыми организмами. Кроме того, малое количество метана способно появиться в результате соприкосновения с астероидом, тогда как высокий процент его содержания доказывает наличие элементарной жизни.
Пойда Анна
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