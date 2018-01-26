В Сети опубликовали видео НЛО, снятое в 1950-х годах

Исследователь явлений внеземного происхождения по имени Билли Мейер в 1950-х годах сумел зафиксировать на видео довольно странное НЛО, которое меняло свою физическую форму. Секретное видео было обнародовано лишь в наши дни.

Многие специалисты заявили, что переход в плазменное состояние позволял инопланетному кораблю путешествовать на значительные расстояния, преодолевая скорость света, однако, многие критики заметили, что видео может быть смонтировано.

Александр Вест

В Сети множество пользователей довольно бурно стали обсуждать видеоролик, появившийся на просторах популярного видеохостинга YouTube. На видео зафиксирован момент появления летающей тарелки, внимание которой привлёк самолёт, заходивший на посадку. Но волну обсуждений вызвало не само появление НЛО в кадре, а то, как в конце видеоролика данный летающий объект изменил свою физическую форму. На видео можно заметить, как летающая тарелка, по внешним признакам состоящая из какого-то металла, после нескольких маневров в небе начала превращаться в горящую плазму, меняя своё физическое состояние.