В Сети опубликовали видео НЛО, снятое в 1950-х годах

В Сети множество пользователей довольно бурно стали обсуждать видеоролик, появившийся на просторах популярного видеохостинга YouTube. На видео зафиксирован момент появления летающей тарелки, внимание которой привлёк самолёт, заходивший на посадку. Но волну обсуждений вызвало не само появление НЛО в кадре, а то, как в конце видеоролика данный летающий объект изменил свою физическую форму. На видео можно заметить, как летающая тарелка, по внешним признакам состоящая из какого-то металла, после нескольких маневров в небе начала превращаться в горящую плазму, меняя своё физическое состояние.
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