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| | Учёные обнаружили останки древних динозавров в Узбекистане

Учёные обнаружили останки древних динозавров в Узбекистане

Сегодня, 09:20
На территории Узбекистана палеонтологи сумели обнаружить останки, принадлежащие древнейшему виду динозавров – альваресзавридам, потомками которых являются современные птицы.

Учёные обнаружили останки древних динозавров в Узбекистане

 

Согласно предположению специалистов, обнаруживших останки древних существ, альваресзавриды жили на Земле в мезозойскую эру, то есть более 90 миллионов лет назад. Данная находка была осуществлена российскими учёными, которые были удивлены обнаружить останки подобных созданий на территории Узбекистана, так как ранее останки динозавров данного вида находили исключительно в Южной Америке. Таким образом учёным удалось доказать, что первые альваресзавриды появились именно на территории Средней Азии, откуда их популяция расширялась, расселяясь в различные точки земного шара.

Учёные заметили, что длина тела альваресзавридов составляла в среднем два метра, а передвигались они с помощью двух задних более развитых лап, имея сзади длинный хвост, помогавший созданиям в поддержке равновесия и баланса тела.
Александр Вест
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