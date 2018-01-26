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| | Учёные рассказали, как настроение влияет на интенсивность объятий

Учёные рассказали, как настроение влияет на интенсивность объятий

Сегодня, 09:05
Немецкие специалисты провели исследование, которое показало, как настроение человека выражается в физическом аспекте его действий, проследив взаимосвязь между психологическим состоянием индивида и типом объятий, который он использует.

 

Учёные рассказали, как настроение влияет на интенсивность объятий

 

В ходе своего исследования учёные, представляющие Рурский университет Бохум, проделали детальный анализ более 2 тысяч объятий у людей, прощающихся друг с другом в международном аэропорту в Германии. Специалисты полагали, что объятия в аэропорту сопровождаются негативными эмоциями в связи с распространённым страхом перед перелётами, а также необходимостью прощания с любимыми людьми. Также эксперты считали, что объятия при встрече родных и близких должны нести сугубо позитивный характер.

Проследив за поведением людей, немецкие учёные заявили, что для демонстрации положительных эмоций люди зачастую пользуются правосторонними объятиями. Также специалисты заверили, что эмоциональное состояние человека напрямую влияет на интенсивность объятий.
Александр Вест
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