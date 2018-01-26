Французская Ariane-5 вывела на орбиту два спутника после потери связи

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 вывела на орбиту спутники связи Ses-14, а также Al Yah 3, несмотря на утраченную связь с носителем. Информация об этом указана в соответствующем сообщении, опубликованном французской компанией Arianespace.

Пуск ракеты состоялся 25 января с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане в 19:20 по местному времени (1:20 по Москве). После того, как двигатели второй ступени были запущены, станция слежения, что располагается в городе Натал, что в Бразилии, утратила связь с ракетой.

«Недостаток телеметрии продолжался приблизительно всю оставшуюся часть полета. Впоследствии оба спутника отделились от ракеты и находились на орбите. На данный момент Ses-14 и Al Yah 3 взаимодействуют с соответствующими центрами управления. Обе миссии продолжаются и на сегодняшний день », - говорится в сообщении Arianespace.

Ses-14 является собственностью Люксембурга, а Al Yah 3 - Объединенных Арабских Эмиратов. Ariane-5 является европейской тяжелой ракетой-носителем, которая предназначается для выведения грузов на низкую околоземную орбиту. Разработка ракеты заняла приблизительно 10 лет и потребовала вложений более 7 миллиардов долларов.

Николай Офицеров