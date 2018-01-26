Учёные: От болезни Паркинсона спасет удаление из мозга «клеток-зомби»

В ходе своего исследования европейские учёные установили, что защитить человеческий мозг от болезни Паркинсона можно с помощью прекращения распространения особых клеток, которые способствуют гибели нейронов.

Александр Вест

Европейские специалисты заверили, что активное прогрессирование болезни Паркинсона происходит за счёт постепенного отмирания большого количества нейронов в человеческом мозгу. Данному процессу способствуют особые «клетки-зомби», а также старение астроцитов. Учёные полагают, что замедлить данные процессы, а значит и приостановить протекание болезни, можно будет посредством регулярной очистки человеческого мозга от подобных клеток. Системная очистка такого рода позволит медицинским специалистам в значительной степени замедлить отмирание нейронов в определённых участках мозга.По мнению специалистов, данный метод может помочь в борьбе с протеканием данного недуга в 95 процентах случаев. Также такая чистка поможет предотвратить развитие большинства возрастных заболеваний.