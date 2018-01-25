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| | Бомбардировщики «Белый лебедь» приступил к летным испытаниям

Бомбардировщики «Белый лебедь» приступил к летным испытаниям

Вчера, 20:56
Новый бомбардировщик Ту-160М, известный под названием «Белый лебедь», приступил к лётным испытаниям.

Бомбардировщики «Белый лебедь» приступил к летным испытаниям

 

В январе 2018 года совершились первые публичные демонстрационные летные испытания самолета Ту-160М. Этот бомбардировщик способен развивать скорость при полете до 2,2 тысячи километров в час при весе 275 тонн и вместит в себе вооружение до 45 тонн. Дальность его полета составляет более 10 000 километров. Это сверхзвуковой самолет с изменяемой стреловидностью крыла. В данный момент на вооружении России стоят 16 таких бомбардировщиков, которым будут усовершенствовать до 2019 года.

Отметим, что завод изготовитель самолетов планирует с 2023 года начать производить новую марку более совершенного бомбардировщика, который будет называться Ту-160М2.
Пелагея Лебединская
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