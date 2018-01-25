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| | Археологи нашли Земляной город Ивана Грозного

Археологи нашли Земляной город Ивана Грозного

Вчера, 20:28
Ученые-археологи из Липецка смогли обнаружить Земляной город русского царя Ивана Грозного. Об этом пишут местные издания.

Археологи нашли Земляной город Ивана Грозного

 

Земляной город, созданный в эпоху жизни и царствования Ивана IV Васильевича из династии Рюриковичей, нашли археологи липецкой фирмы «Черноземье». Работы специалистов проходили в рамках исторических исследований в центральной части Тулы возле местного кремля.

Прежде ученые обнаружили две лавки торговых рядов возле западной стены кремля. Известно, что в одной лавке занимались продажей изразцами для печей, а в другой изделиями из кожи. Также историкам посчастливилось разыскать трактир, в котором даже сбереглись емкости, в которых хранили спиртные напитки тех далеких времен.

Археологи нашли много всевозможных экспонатов, датируемых XVI-XX веками. Среди них монеты, игрушки, посуда и украшения. Все находки отправятся в Тульский областной музей.
Никита Готский
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