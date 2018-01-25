Ученые выяснили, как создавать эффективные лекарства от рака

Шведские ученые выяснили, что нужно сделать, чтобы создать улучшенное лекарство от рака. Над исследованием работают сотрудники университета в Стокгольме совместно со специалистами с Оксфорда. Эксперты пытаются создать препарат, который не будет наносить никакого вреда здоровым клеткам и уничтожать пораженные онкологическими заболеваниями, исключив из его состава ферменты, позитивно влияющие на развитие опухолей. Технология, разрабатываемая учеными, позволит ингибировать дигидрооротатную дигидрогеназу (DHODH) – фермент, отвечающий за стремительное распространение пораженных клеток по организму. Успех работы откроет новое направление в лечение рака.
На данный момент эксперты пытаются определить, какие именно молекулы привязываются к DHODH.