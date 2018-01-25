Ученые выяснили, как создавать эффективные лекарства от рака

Ученые выяснили, что для того, чтобы создать новые более эффективные лекарства от рака, из препаратов нужно исключить ферменты, позволяющие развиваться опухолям.

Виктория Озерова

Шведские ученые выяснили, что нужно сделать, чтобы создать улучшенное лекарство от рака. Над исследованием работают сотрудники университета в Стокгольме совместно со специалистами с Оксфорда. Эксперты пытаются создать препарат, который не будет наносить никакого вреда здоровым клеткам и уничтожать пораженные онкологическими заболеваниями, исключив из его состава ферменты, позитивно влияющие на развитие опухолей. Технология, разрабатываемая учеными, позволит ингибировать дигидрооротатную дигидрогеназу (DHODH) – фермент, отвечающий за стремительное распространение пораженных клеток по организму. Успех работы откроет новое направление в лечение рака.На данный момент эксперты пытаются определить, какие именно молекулы привязываются к DHODH.