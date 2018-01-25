Ученые: Люди предрасположены к перевариванию жуков

Биологи выяснили, что желудок людей может переваривать насекомых. У представителей человечества есть специальный ген, кодирующий ферменты для усваивания жуков.

Виктория Озерова

Ученые из Ратгерского университета провели исследования с целью выяснения наличия у людей специального фермента, необходимого для переваривания хитина. Для этого биологи отобрали генный материал 34 приматов, а также людей. Специалисты изучили гены и обнаружили у всех видов рабочий CHIA. Отмечается, что рекордсменам по копиям гена стал долгопят. Это доказывает тот факт, что в начале своего существования люди питались насекомыми, но в ходе эволюции их вытеснили фрукты и листья, а затем и остальные продукты. Так ученые доказали, что, несмотря на отвращение, испытываемое при мысли о поедании насекомых, человеческий организм способен их переварить.Уточняется, что пока неизвестно, насколько эффективно человеческий желудок может перерабатывать хитин.