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| | Риск развития инфаркта повышается даже от одной сигареты в сутки

Риск развития инфаркта повышается даже от одной сигареты в сутки

Вчера, 19:28
После анализа 55 научных работ касательно курения, британские ученые пришли к выводу, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается даже от одной выкуренной сигареты в сутки. Как выяснилось нерегулярное курение, так же как и регулярное, повышает опасность ранней смерти.

Риск развития инфаркта повышается даже от одной сигареты в сутки

 

Исследователи из Британии доказали, что даже при сокращении количества выкуриваемых в день сигарет, риск развития заболевания сердца и сосудистой системы остается большим. По данным исследования 55 научных работ касательно проблемы курения выяснилось, что даже нерегулярное курение может стать причиной ранней смерти.

По данным более 140 исследований негативного воздействия табачного дыма на организм человека, у мужчины, выкурившего одну сигарету в день, на 48% повысится риск возникновения коронарной недостаточности. При этом у того, кто выкуривает до пяти сигарет в сутки, этот показатель возрастает до 58%, а тех, кто выкуривает по двадцать штук – на 104%.

Аналогичные показатели рисков для курящих женщин еще выше: при одной сигарете – 57%, при пяти – 76%, а при выкуриваемой пачке из двадцати сигарет за одни сутки – до 184%.
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